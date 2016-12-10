۳۰۰ شهروند البرزی در طرح استعدادیابی تنیس شرکت کردند

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: یک رویداد علمی توسط وزارت ورزش و جوانان برنامهریزیشده است تا شاهد استعدادیابی در رشتههای مختلف ورزشی باشیم.
وی در ادامه بابیان اینکه اولین دوره از طرح استعدادیابی ورزشی در البرز برگزار شد، گفت: این طرح برای پنج رشته ازجمله تنیس روی میز برگزارشده است.
زارع با تأکید بر اینکه طرح استعدادیابی رشتههای ورزشی چهارشنبه هفته گذشته در ورزشگاه انقلاب کرج افتتاح شد، گفت: طرح استعدادیابی تنیس روی میز نیز هفته گذشته در مجموعه بینالمللی تنیس کرج برگزار و با استقبال بینظیر شهروندان مواجه شد.
رئیس هیئت تنیس استان البرز با اشاره به اینکه شهروندان علیرغم برودت هوا به مجموعه بینالمللی تنیس آمده و در این طرح شرکت کردند، گفت: ۳۰۰ نفر از شهروندان البرزی در این طرح شرکت کرده و تستهای مختلف ورزشی را انجام دادند.
وی به حضور ۲۵ مربی هیئت تنیس روی میز در طرح استعدادیابی ورزشی اشاره کرد و گفت: هیئت تنیس استان البرز در قالب طرح «جی. تی. آی» اقدام به استعدادیابی در مدارس کرده است.
زارع به استمرار طرح استعدادیابی برای رشته تنیس روی میز در مدارس استان اشاره کرد و گفت: نتایج اولیه طرح استعدادیابی تنیس روی میز پس از بررسیهای کارشناسانه اعلام خواهد شد.
نظر شما