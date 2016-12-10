به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ‌ دوم علی نیک‌نفس با بیان اینکه مهمترین نکته‌ای که کاربران در بستر شبکه‌های اجتماعی باید رعایت کنند، محدودسازی دوستی‌هاست، اظهار کرد: چرا که بسیاری از اسامی و عکس‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی جعلی و سرقتی است و حتی درخصوص جنسیت خود نیز صادق نیستند.

وی افزود: با توجه به این موضوع، ضرورت دارد کاربران به هر درخواست دوستی پاسخ مثبت ندهند و برای هر کسی درخواست دوستی نفرستند.

نیک‌نفس ادامه داد: برخی کاربران فکر می‌کنند هرچه دایره دوستان آنها در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر باشد بهتر دیده شده و شناخته می‌شوند. این امر اشتباه است چرا که این شناخته شدن برای کاربر چه سودی دارد؟ در حالی‌که تهدیدات و زیان‌های این امر بسیار بیشتر از منفعت‌های آن است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با شناختن دوستان قدیمی خود که سال‌ها از آنها خبری نداشته‌اند درخواست دوستی می‌فرستند، گفت: این امر اشتباه است چرا که در این سال‌ها احتمال تغییر وی وجود دارد و شاید وی دچار مشکلات اخلاقی و... شده باشد و حتی در محاکم قضایی پرونده داشته باشد چرا باید بدون دانستن این امر فقط به صرف دوستی‌های گذشته دوباره با این افراد ارتباط برقرار کرد.

وی ادامه داد: این قبیل دوستی‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد همانگونه که در یک پرونده در سال ۹۳ شاهد بودیم که یک دوست قدیمی در پی ارتباط مجدد اقدام به قتل مادر و همسر و فرزند ۷ ساله دوست خود کرده بود.

سرهنگ نیک‌نفس تصریح کرد: لذا کاربران در پاسخ به درخواست دوستی‌ها باید بسیار مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

وی ادامه داد: کاربران باید بدانند در شبکه‌های اجتماعی نیز دوستی‌های آنها همچون فضای حقیقی، شناخته شده و محدود باشد و با هر کسی دوست نگردند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان گفت: پلیس فتا از کلیه کاربران می‌خواهد در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند .