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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

توصیه پلیس فتا به کابران شبکه های مجازی

دوستی‌های مجازی را محدود کنیم

دوستی‌های مجازی را محدود کنیم

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا در خصوص دوستی‌های مجازی گفت: متاسفانه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به هر درخواست دوستی پاسخ مثبت می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ‌ دوم علی نیک‌نفس با بیان اینکه مهمترین نکته‌ای که کاربران در بستر شبکه‌های اجتماعی باید رعایت کنند، محدودسازی دوستی‌هاست، اظهار کرد: چرا که بسیاری از اسامی و عکس‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی جعلی و سرقتی است و حتی درخصوص جنسیت خود نیز صادق نیستند.

وی افزود: با توجه به این موضوع، ضرورت دارد کاربران به هر درخواست دوستی پاسخ مثبت ندهند و برای هر کسی درخواست دوستی نفرستند.

نیک‌نفس ادامه داد: برخی کاربران فکر می‌کنند هرچه دایره دوستان آنها در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر باشد بهتر دیده شده و شناخته می‌شوند. این امر اشتباه است چرا که این شناخته شدن برای کاربر چه سودی دارد؟ در حالی‌که تهدیدات و زیان‌های این امر بسیار بیشتر از منفعت‌های آن است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با شناختن دوستان قدیمی خود که سال‌ها از آنها خبری نداشته‌اند درخواست دوستی می‌فرستند، گفت: این امر اشتباه است چرا که در این سال‌ها احتمال تغییر وی وجود دارد و شاید وی دچار مشکلات اخلاقی و... شده باشد و حتی در محاکم قضایی پرونده داشته باشد چرا باید بدون دانستن این امر فقط به صرف دوستی‌های گذشته دوباره با این افراد ارتباط برقرار کرد.

وی ادامه داد: این قبیل دوستی‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد همانگونه که در یک پرونده در سال ۹۳ شاهد بودیم که یک دوست قدیمی در پی ارتباط مجدد اقدام به قتل مادر و همسر و فرزند ۷ ساله دوست خود کرده بود.

سرهنگ نیک‌نفس تصریح کرد: لذا کاربران در پاسخ به درخواست دوستی‌ها باید بسیار مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

وی ادامه داد: کاربران باید بدانند در شبکه‌های اجتماعی نیز دوستی‌های آنها همچون فضای حقیقی، شناخته شده و محدود باشد و با هر کسی دوست نگردند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان گفت: پلیس فتا از کلیه کاربران می‌خواهد در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند .

کد مطلب 3845890

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