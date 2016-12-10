انتقال پادگان اردبیل به خارج از شهر قطعی است

حمید لطفاللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت تأخیر انتقال پادگان ارتش اردبیل به خارج از شهر گفت: این طرح منتفی نشده و ما در حال طی مراحل اجرایی آن هستیم.
وی افزود: شهرداری اردبیل انتقال پادگان را طی سالهای اخیر دنبال کرده اما لازم است در اجرای این طرح روند اداری طی شود و با توجه به انجام مذاکرات به زودی انتقال صورت میگیرد.
شهردار اردبیل متذکر شد: انتقال پادگان با هدف کاهش ترافیک این محدوده از شهر انجام میشود و با توجه به توسعه شهر و افزایش بار ترافیکی در این محدوده پیشبینی میشود انتقال پادگان تأثیرات مثبتی داشته باشد.
لطفاللهیان محدوده پادگان را نزدیک به ۳۰ هکتار عنوان و اضافه کرد: بعد از انتقال پادگان نسب به استفاده بهینه از فضای ایجاد شده تصمیمگیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به افزایش ترافیک این محدوده از شهر اجرای پروژه های متعددی از جمله انتقال پادگان و احداث روگذر قدس در دستور کار قرار گرفته است.
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