انتشار نخستین رمان فارسی قوم بلوچ در ایران/ «نیلگ» خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر رمانی تازه از اکبر رئیسی نویسنده برگزیده دومین دوره جایزه ادبی «رمان اول ماندگار»، با عنوان «نیلگ» منتشر شد.

رئیسی در گفتگو با مهر این اثر را در ژانر تاریخی، حماسی و با پیرنگی فولکلوریک، عاشقانه و جامعه‌شناسانه معرفی کرد و افزود: رمان نیلَگ اولین رمان قومیت بلوچ ایرانی است. البته در بلوچستان پاکستان رمان‌هایی به زبان‌های بلوچی و یا اردو نوشته شده است، اما این اولین رمانی است (طبق قواعد شناخته شده رمان نویسی) که قومیت بلوچ در کل جهان به زبان فارسی می‌نویسد و در ایران منتشر می‌شود.

وی افزود: رمان سابق من با عنوان «دادشاه» پس از پنج سال موفق به کسب مجوز نشد و من این رمان را با مضمون و پیرنگی مشابه با آن نوشته‌ام.

رئیسی درباره شخصیت محوری این رمان نیز گفت: میرنیلگ به عنوان شخصیت محوری این رمان در شنبه شانزدهم برج عقرب به دنیا آمد که طبق باورهای محلی روزی نحس به شمار می‌رود. برای همین قابله اصرار دارد که او را باید از پشت بامی پرتاب کرد که یا بمیرد و یا نحسی از وجودش پاک شود. پدر اعتنایی به این باور نمی‌کند. بعدها او در جوانی به خان محل تمکین نکرده و متقابلا خان با نقشه‌ای ماهرانه او را نسبت به زن خود بدگمان می‌کند، تا آنجا که او در فرایند روانی پیچیده‌ای زن نو عروسش را می‌کشد. با پی بردن به واقعیت او از یک کشاورز پرکار و سربه زیر به یک انتقام جو بدل می‌شود.

وی افزود: این رمان به لایه‌های بیرونی حوادث اعم از جدال و عشق و نفرت اکتفا نکرده و حتی از ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی و فرهنگ و فولکلور نیز گامی فراتر نهاده و خواننده را با این پرسش‌های اساسی مواجه می‌کند که انسان تا کجا در تعیین سرنوشت خود نقش دارد و در کجا جز یک قربانی تسلیم حوادث بیش نمی‌تواند باشد.

این رمان را انتشارات البرز فر دانش در ۳۰۹ صفحه منتشر کرده است.