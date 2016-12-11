رحمان رضایی: برای پیروزی روی نقاط ضعف استقلال حساب کرده بودیم

رحمان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیم تراکتورسازی برابر استقلال اظهار داشت: در کل بازی خوبی بود. هر دو تیم سعی کردند به پیروزی فکر کنند و از حاشیه پرهیز کنند. ما می‌دانستیم که خلق هرگونه حاشیه می‌تواند به ضررمان باشد. قبل از بازی نیز امیر خان توصیه های اکیدی به همه بازیکنان کرد که به هیچ قیمت حاشیه در جریان بازی درست نشود.

مربی تیم تراکتورسازی خاطرنشان ساخت: شناخت و آنالیز خوبی از حریف مان داشتیم. نقاط ضعف استقلال را کاملا می‌شناختیم و روی آن حساب کرده بودیم. در طول هفته هم روی این نقاط ضعف تمرین زیادی کرده بودیم و سرانجام نیز همانطوری که فکر می کردیم به گل رسیدیم.

رضایی در این رابطه توضیح داد: می‌دانستیم رحمتی روی خروج هایش ضعف دارد و برای همین هدف ما از بازی مستقیم و ارسال ها به طریق اوت دستی یا ضربات ایستگاهی، نقاط کور حول و هوش شش قدم بود. چون مطمئن بودیم رحمتی از دروازه خارج نمی شود. همانطور که دیدید گل اول مان را هم همینطوری زدیم.

وی افزود: یکی دیگر از نقاط ضعف استقلال که روی آن کار کرده بودیم، ضعف مدافعان استقلال در جایگیری بود. ما روی تاکتیک های خود که مبتنی بر استفاده از نقاط ضعف استقلال بود با اطمینان اصرار کردیم و سرانجام بازی را بردیم.

ملی پوش سابق کشورمان خاطرنشان ساخت: به جز دو گلی که زدیم، موقعیت‌های گل زیادی هم به دست آوردیم که اگر نیمی از آنها هم گل می شد، الان بازی با اختلافی بیشتر از یک گل به سود ما پایان یافته بود. این در حالیست که استقلال نتوانست موقعیت های زیادی را روی دروازه ما خلق کند.

وی در واکنش به ادعای استقلالی‌ها مبنی بر استفاده تیم تراکتورسازی از پرتاب های بلند اوت دستی گفت: تعجب می‌کنم چرا این حرف‌ها زده می شود. مگر اوت دستی جزیی از فوتبال نیست؟ همه تیم‌ها می توانند از این تاکتیک استفاده کنند. این حرفها فرا فکنی است.