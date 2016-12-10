برگزاری مراسم بزرگداشت زنده یاد استاد سلیم مؤذن زاده در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور علمای اعلام، هیئات و عاشقان مکتب حسینی (ع) و با نوای گرم ذاکران اهلبیت (ع) از استان های اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برگزار می شود.

آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت که از ساعت ۳۰: ۱۸ تا ۲۰:۳۰ در مسجد طوبی تبریز برگزار می شود و حسینیه مسجد طوبی نیز همزمان میزبان مراسم بانوان در خواهد بود.

مراسم بزرگداشت سلطان المادحین با همکاری خانواده زنده یاد استاد مؤذن زاده، سازمان تبلیغات اسلامی، فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا، صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، سازمان های بسیج مداحان و بسیج شهرداری سپاه عاشورا، شورای هیئات مذهبی استان، کانون مداحان استان و هیئت رزمندگان اسلام استان برگزار خواهد شد.