بذرکاری در ۲هکتار از مراتع دلیجان با مشارکت دوستداران محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز ملی جنگلانه، مراسم بذرکاری در عرصه دره باریجان(دره بزرگ) حدفاصل آبشار گیسو و غار چال نخجیر شهرستان دلیجان با همراهی ادارات منابع طبیعی محیط زیست و جمعی از دوستداران محیط زیست دلیجان، انجام شد.

در این طرح شرکت کنندگان با کاشت بذر بادامچه وحشی در مناطقی که به دلیل چرای بیش از حد دام و خشکسالی، دچار کاهش پوشش گیاهی شده بود اقدام کردند .

کامبیز خلیلی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلیجان در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه حفظ و نگهداری مراتع توجه نداشته باشیم در آینده نه چندان دور خسارات جبران ناپذیری به حیات وحش و محیط زیست وارد خواهد آمد.

حمیدرضا زاهدی، مسئول گروه رفتگران طبیعت استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه این برنامه زیست‌محیطی با حضور بیش از ۶۰ نفر برگزار شد، اضافه کرد: خوشبختانه روزبه‌روز شاهد افزایش حساسیت های سمن‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی و دوستداران محیط زیست به وضعیت محیط زیست هستیم و امیدواریم با گسترش فرهنگ حفاظت از پهنه‌های طبیعی، شاهد رشد مراتع و پوشش گیاهی و در نهایت استفاده حیات وحش منطقه از آن باشیم .

ابوالفضل نصرالهی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح ملی جنگلانه با هدف ترمیم و احیا رویشگاه های جنگلی به ویژه درختچه های بادام وحشی و مرتعی در شهرستان دلیجان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

وی گفت: نحوه کاشت و بذر پاشی بادامچه وحشی روز قبل از اجرای این طرح به مسئولین سازمان های مردم نهاد شرکت کننده آموزش داده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان با تقدیر از اقدامات سازمان های مردم نهاد در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی گفت: امیدواریم با استمرار اینگونه طرح ها و مراقبت از پوشش طبیعی توسط بهره برداران و دامداران، پوشش گیاهی مراتع شهرستان اقزایش یابد.

وی در پایان گفت: از جمله اهداف طرح ملی جنگلانه، زنده نگه داشتن عرصه های جنگلی و مرتعی، شناخت و حمایت از گونه های گیاهی در معرض خطر و آشنایی با روش کاشت آنها، معرفی جایگاه واقعی مردم به خصوص جوامع محلی در احیا و نگهداری و حفاظت از پوشش گیاهی و تقویت فرهنگ مشارکت سمن های زیست محیطی در اینگونه طرح ها است.