۳۹۴ میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

جمیل شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصالح ساختمانی، محصولات فلزی، کشاورزی، پلاستیکی، خوردو، قطعات خودرو، مواد پتروشیمی عمده ترین کالاهای صادراتی در این مدت بوده و بیشترین میزان کالای صادراتی مربوط به سیمان و محصولات کشاورزی است.

وی بیان داشت: گمرک های سایر استان های کشور در ۸ماهه اول سال جاری کالاهای خود را از طریق مرز مهران صادر کردند و این باعث رشد ۱۴۴ درصدی صادرات کالا در این مرز شده است.

وی گفت: صادرات استان ایلام در این مدت به نسبت مدت مشابه سال گذشته (هشت ماه) از نظر ارزش دلاری رشد ۷۵ درصدی داشته است.

شوهانی همچنین عمده اقلام صادراتی استان ایلام به خارج از کشور را مواد غذایی، صیفی، انواع مصالح ساختمانی، سیمان، مواد پتروشیمی، پلی اتیلین اعلام کرد.