بازیگران «باغ آلبالو» مشخص شدند/ آغاز اجرا از ۲۴ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «باغ آلبالو» نوشته آنتوان چخوف با ترجمه ای از بهروز تورانی و به کارگردانی اکبر زنجانپور از ٢٤ بهمن ماه تا پایان اسفندماه سالجاری در تالار وحدت روی صحنه برود. این نمایش ٢٩ سال قبل یعنی سال ١٣٦٦ در تالار وحدت اجرا شده است.

‎کریم اکبری مبارکه، مهدی میامی، هوشنگ قوانلو، پرستو گلستانی، قربان نجفی، بهناز بستان دوست، محسن بهرامی، بهار نوحیان، گیلدا حمیدی، حامد زحمتکش، مهسا باقری، حمید حیات بازیگران این نمایش هستند.

عوامل دیگر این نمایش عبارتند از مجری طرح نورالدین حیدری ماهر، طراح لباس ادنا زینلیان، طراح افکت و انتخاب موسیقی فرشاد آذرنیا، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز فرشاد هاشمی، دستیار دوم کارگردان گلنوش زنجان پور، ساخت تیزر و عکاس احسان رافتی، سرپرست روابط عمومی و تبلیغات مارال دوستی و مشاور رسانه ای مرتضی مصباح.

اکبر زنجانپور پیش از این نمایش‌های متعددی از جمله «مرگ دستفروش»، «دشمن مردم»، «گوریل پشمالو»، «سیر طولانی روز در شب»، «ایوانف» و «دایی وانیا» را به صحنه برده است.