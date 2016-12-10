آقای سماع با «هیچ» به قونیه می رود/ معرفی قطعات کنسرت

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «آقای سماع» به تهیه کنندگی امیرمسعود هیدارن روزهای ۲۳ و ۲۴ آذر ماه سال جاری با اجرای آلبوم های منتخب این مجموعه میزبان علاقه مندان موسیقی ایرانی در تالار «عزیزیه» شهر قونیه خواهد بود.

در این اجرا که پیش درآمد اجرا در استانبول خواهد بود، گروه سماع به سرپرستی امیر حسین حسنی نیا قطعاتی از آلبوم های «آقای سماع»، «رازآوری آقای سماع» و «هیچ» را به دو زبان ترکی استانبولی و پارسی از اشعار مولوی اجرا خواهد کرد.

رازآوری، داد و بیداد، کماکان، باوی، سماع، یکباره گی، یرلی، مست، اعماق، مستان، گلیوور، جز چنان از قطعات اجرایی در این کنسرت خواهد بود.

امیر حسین حسنی نیا خواننده، نوازنده بربت، آهنگساز، سینا مشفقی سه تار، دف، همخوان، محمدرضا اسلامی تمبک، کوزه، بهنوش کاظمی زاده کمانچه، محمد حسین حسینی فلوت، فرناز خاکی همخوان، محمد خردمند گیتار بیس اعضای این گروه در کنسرت پیش رو هستند. ضمن آنکه ایلماز بایرام، سهرورد زرشکیان، رامین صفیاری، نادر وهاب آقایی، امیر حسین حسنی نیا هم به عنوان سماع گران حضور پیدا خواهند کرد.

کنسرت آقای سماع با همراهی «رز سفید جهان» حامی سندرم داون ایران روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه در شهر قونیه برگزار خواهد شد.