مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی همدان در رقابتهای دو صحرانوردی کشور اظهار داشت: پیکارهای دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان پسر کشور با حضور ۸۰ دونده از استانهای کشور در شهر مراغه برگزار شد.
وی افزود: در این از مسابقه پسران نوجوان مسیر ۶ کیلومتری حاشیه رودخانه باغ شهر مراغه را طی کردند.
رئیس هیئت دوومیدانی استانهمدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان تیم همدان قهرمان شد، فارس در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم آذربایجان شرقی الف نیز عنوان سوم را کسب کرد.
خورشیدی خاطرنشان کرد: در بخش انفرادی این رقابتها نیز سید امیر زمان پور از همدان عنوان سوم را کسب کرد و علی زورآوند دیگر دونده همدانی در جایگاه چهارم قرار گرفت.
وی با اشاره به مسابقات دو صحرانوردی بیان کرد: در رقابتهای دو صحرانوردی بخش بانوان نوجوان تیم همدان عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد.
رئیس هیئت دوومیدانی استانهمدان عنوان کرد: در بخش انفرادی این رقابتها نیز سمیرا صارمی از همدان چهارم شد.
وی بابیان اینکه ازنظر مربی مشکلی در رشته دوومیدانی در همدان وجود ندارد، گفت: مربیان دورههای مربیگری بینالمللی را دیدهاند و یا از دانشجویان و فارغالتحصیلان رشته دوومیدانی هستند و ازنظر دانش فنی در سطح بالایی قرار دارند.
خورشیدی عنوان کرد: کسب مدالهای مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره بردهاند.
نظر شما