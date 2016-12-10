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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

رئیس هیئت دوومیدانی استان‌همدان خبر داد:

قهرمانی همدان در رقابت‌های دو صحرانوردی کشور

قهرمانی همدان در رقابت‌های دو صحرانوردی کشور

همدان- رئیس هیئت دوومیدانی استان‌همدان گفت: تیم منتخب همدان عنوان قهرمانی دو صحرانوردی نوجوانان پسر کشور را کسب کرد.

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی همدان در رقابت‌های دو صحرانوردی کشور اظهار داشت: پیکارهای دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان پسر کشور با حضور ۸۰ دونده از استان‌های کشور در شهر مراغه برگزار شد.

وی افزود: در این از مسابقه پسران نوجوان مسیر ۶ کیلومتری حاشیه رودخانه باغ شهر مراغه را طی کردند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان تیم همدان قهرمان شد، فارس در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم آذربایجان شرقی الف نیز عنوان سوم را کسب کرد.

خورشیدی خاطرنشان کرد: در بخش انفرادی این رقابت‌ها نیز سید امیر زمان پور از همدان عنوان سوم را کسب کرد و علی زورآوند دیگر دونده همدانی در جایگاه چهارم قرار گرفت.

وی با اشاره به مسابقات دو صحرانوردی بیان کرد: در رقابت‌های دو صحرانوردی بخش بانوان نوجوان تیم همدان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

رئیس هیئت دوومیدانی استان‌همدان عنوان کرد: در بخش انفرادی این رقابت‌ها نیز سمیرا صارمی از همدان چهارم شد.

وی بابیان اینکه ازنظر مربی مشکلی در رشته دوومیدانی در همدان وجود ندارد، گفت: مربیان دوره‌های مربیگری بین‌المللی را دیده‌اند و یا از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته دوومیدانی هستند و ازنظر دانش فنی در سطح بالایی قرار دارند.

خورشیدی عنوان کرد: کسب مدال‌های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره برده‌اند.

کد مطلب 3846015

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