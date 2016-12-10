حامیان عرب معارضان سوری حاضر به متوقف کردن اقدامات خود نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارش خود می نویسد: کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که اقدام به ایجاد و حمایت گروه های معارض سوری با هدف سرنگون کردن حکومت این کشور کرده اند به رغم شکست های پی در پی آنها در ماه های اخیر حاضر به متوقف کردن حمایت های خود از شورشیان نیستند.

رویترز در ادامه می نویسد: در دو هفته اخیر معارضان سوری اغلب مناطق تحت سیطره خود در حلب را از دست داده اند. شکست در این شهر موجب شده تا معارضان بزرگترین پایگاه خود را از دست بدهند و این بزرگترین شکست آنها از سال ۲۰۱۲ بوده است.

علاوه بر حلب، معارضان نقاط مهمی را در اطراف دمشق از دست داده اند و اکنون حکومت سوریه به پیروزی از هر زمان دیگری نزدیکتر شده است و این امر موجب شده تا حاکمان سُنی کشورهای عربی بعد از پنج سال حمایت از شورشیان که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده اکنون در مورد ادامه حمایت از معارضان دچار تردید شوند.

به نوشته رویترز، در تمام پنج سال گذشته عربستان و قطر با کمک اطلاعاتی کشورهای غربی مشغول حمایت های مالی و نظامی از معارضان سوری بودند و این کمک ها را از طریق ترکیه به آنها می رساندند. این کشورها همچنین از معارضان سوری حمایت های دیپلماتیک نیز به عمل می آوردند و حتی بخشی از آنها را به عنوان دولت در انتظار سوریه به رسمیت شناخته بودند.

اما اکنون که به نظر می رسد معارضان دیگر راهی به سوی پیروزی ندارند، کارشناسان حاضر در منطقه می گویند که اعراب ثروتمند حاشیه خلیج فارس حاضر نیستند که حمایت های خود را از معارضان سوری قطع کنند و هر چند که دیگر امیدی به پیروزی این گروه ها در برابر دولت سوریه نیست اما با این وجود اعراب حاشیه خلیج فارس حاضر به قطع کمک های خود نیستند.