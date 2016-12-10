به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر شنبه در آیین اختتامیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اظهار داشت: باید در برنامه ها مبنای کار بر اساس پژوهش و علم باشد تا به نتیجه مطلوب و اثربخش برسیم.

وی گفت: در تصمیم گیری مسائل کلان استان باید تابع علم و عقل باشیم و احساسات را حذف کنیم و در این راستا مشکلات استان بررسی و با همکاری همه مسئولان راهکارهای برتر اجرایی شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ارتباط دانشگاه با صنعت سبب کارآفرینی و نوآوری می شود و توسعه و پیشرفت استان بیشتر خواهد شد.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: در استان باید از مبانی تئوری به سمت کاربردی شدن پژوهش ها و متناسب با نیاز های استان حرکت کنیم.

وی ادامه داد: کارآفرینی و فناوری سبب ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات با کیفیت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد شد.