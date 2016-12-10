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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ارتباط دانشگاه با صنعت سبب کارآفرینی و نوآوری می شود

ارتباط دانشگاه با صنعت سبب کارآفرینی و نوآوری می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت سبب کارآفرینی و نوآوری می شود و استان در مسیر توسعه بیشتر قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر شنبه در آیین اختتامیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اظهار داشت: باید در برنامه ها مبنای کار بر اساس پژوهش و علم باشد تا به نتیجه مطلوب و اثربخش برسیم.

وی گفت: در تصمیم گیری مسائل کلان استان باید تابع علم و عقل باشیم و احساسات را حذف کنیم و در این راستا مشکلات استان بررسی و با همکاری همه مسئولان راهکارهای برتر اجرایی شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ارتباط دانشگاه با صنعت سبب کارآفرینی و نوآوری می شود و توسعه و پیشرفت استان بیشتر خواهد شد.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: در استان باید از مبانی تئوری به سمت کاربردی شدن پژوهش ها و متناسب با نیاز های استان حرکت کنیم.

وی ادامه داد: کارآفرینی و فناوری سبب ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات با کیفیت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد شد.

کد مطلب 3846035

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