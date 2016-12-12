امضای تفاهم نامه علمی دانشگاه پیام نور گلستان با شرکت ملی نفت

قربان شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه پیام نور گلستان و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اظهار کرد: این تفاهم نامه با حضور علیرضا فروغ نیا، مدیرپژوهش، توسعه و فناوری شرکت ملی نفت منطقه گلستان در محل دفتر ریاست دانشگاه به امضا رسید.

شهریاری به اهمیت این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام نور در راستای توسعه زمینه همکاری های مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری و با هدف دسترسی و به کارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، کاربردی، مشاوره ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به منظور دستیابی به دانش مربوطه و فناوری‌های مورد نیاز آن، اقدام به امضای تفاهم نامه همکاری با این شرکت کرده است.

وی به تعهدات این دانشگاه در امضای تفاهم نامه اشاره و اظهار کرد: مقرر شد دانشگاه پیام نور گلستان امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه و اطلاع رسانی مورد نیاز شرکت را مطابق ضوابط تامین کند و اجرای طرح های توسعه فناوری و انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز شرکت را در اولویت قرار دهد.

به گفته وی، معرفی اعضای هیئت علمی جهت انجام مشاوره های علمی درصورت درخواست شرکت، ترغیب و تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور اخذ پایان نامه هایی متناسب با نیازهای شرکت و در اختیار قرار دادن نسخه ای از کتب و نشریات متناسب با نیاز و درخواست شرکت از دیگر تعهدات دانشگاه پیام نور است.

رئیس دانشگاه پیام نور گلستان یادآور شد: حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با فعالیت های شرکت، ترجمه، تالیف و چاپ مقالات و کتب و انتشار نشریات مورد نیاز شرکت از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

به گفته شهریاری، این تفاهم نامه برای مدت زمان سه سال به امضا رسید که با توافق طرفین قابل تمدید است.