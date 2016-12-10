به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هبت اله فرخی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده خرم آباد، با اقدامات اطلاعاتی یک شبکه تهیه و توزیع قرص های روانگردان را شناسایی کردند و بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی منزل متهم، شش هزار و ۲۰۰ عدد آمپول و پنج هزار و ۴۴۵ انواع قرص روانگردان در مجموع ۱۱ هزار و ۶۴۵ عدد و مقدار شش کیلوگرم شربت متادون غیر مجاز کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، روانه مراجع قضائی شد.