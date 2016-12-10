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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

شبکه تهیه و توزیع قرص‌های روان‌گردان در خرم‌آباد منهدم شد

شبکه تهیه و توزیع قرص‌های روان‌گردان در خرم‌آباد منهدم شد

خرم آباد- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان از انهدام شبکه تهیه و توزیع قرص های روانگردان در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هبت اله فرخی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در اجرای طرح پاکسازی  نقاط آلوده  خرم آباد، با اقدامات اطلاعاتی یک شبکه تهیه و توزیع قرص های روانگردان را شناسایی کردند و بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی  وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی منزل متهم، شش هزار و ۲۰۰  عدد آمپول و پنج هزار و ۴۴۵ انواع قرص روانگردان در مجموع  ۱۱ هزار و ۶۴۵ عدد و مقدار شش کیلوگرم شربت متادون غیر مجاز کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، روانه مراجع قضائی شد.

کد مطلب 3846060

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