قیمت هر کیلوگرم مرغ کمتر از ۷۵۰۰ تومان برای تولیدکننده سودی ندارد

محسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحث افزایش قیمت مرغ در بازار طی روزهای اخیر و ضمن بیان اینکه مرغ در بازار گران نیست، گفت: قیمت مصوب دولت برای هر کیلو مرغ در حال حاضر رقم ۷۵۰۰ است و این درحالی است که قیمت کنونی مرغ در بازار ۶۵۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: برخی از مواقع به دلایل مختلف مثل افزایش تولید قیمت مرغ در بازار ارزان بوده که همین قیمت ارزان باعث شده که مصرف کننده همواره به قیمت پائین برای مرغ عادت کند.

مدیرعامل تعاونی مرغداران گوشتی قم به رتبه این استان در تولید مرغ گوشتی اشاره و عنوان کرد: طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش تعداد واحدهای مرغ تخم گذار تعداد واحدهای مرغ گوشتی در قم کاهش پیدا کرده که این امر موجب تنزل رتبه قم در تولید مرغ گوشتی شده است.

روشن با بیان اینکه این درحالی است که رتبه قم در زمینه تولید تخم مرغ در کشور روند صعودی داشته است، ابراز کرد: افزایش واحدهای تولیدی تخم مرغ به دلیل برخی از عوامل مانند انتقال بیماری‌ها بر روی تولید مرغ گوشتی تأثیرگذار است.

وی در هر حال قیمت مرغ در بازار را برای هر کیلو ۷۵۰۰ تومان عادلانه توصیف کرد و گفت: قیمت کمتر از این این برای تولید کننده سودی به همراه ندارد.