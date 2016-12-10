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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

بر اثر کولاک برف:

مادر باردار نوزاد خود را در آمبولانس به دنیا آورد

مادر باردار نوزاد خود را در آمبولانس به دنیا آورد

مشهد ـ معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: بر اثر کولاک برف، صبح شنبه مادر بارداری در آمبولانس نوزاد خود را به دنیا آورد.

اسماعیل بهمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح شنبه طی تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵، نیروهای امدادگر هلال احمر برای نجات زن بارداری که در کولاک برف گرفتار شده بود، اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در روستای مغان اتفاق افتاده بود و با تلاش امدادگران هلال احمر، این مادر توانست نوزاد خود را در آمبولانس به دنیا آورد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تصریح کرد: همسر این زن که با خودروی شخصی اقدام به انتقال وی در فاصله پنج کیلومتری روستا برای رساندنش به آمبولانس اورژانس کرده، موفق نشده بود.

وی ادامه داد: با ورود نیروهای امداد و نجات هلال احمر، عملیات رهاسازی آمبولانس و انتقال زن جوان به آن با موفقیت انجام شد و نوزاد این زن هم اکنون در سلامت کامل به سر می‌برد.

کد مطلب 3846080

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