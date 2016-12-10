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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

تکواندو جایزه بزرگ باکو؛

شکست یعقوبی مقابل نایب قهرمان المپیک/ حذف چهارمین ایرانی

شکست یعقوبی مقابل نایب قهرمان المپیک/ حذف چهارمین ایرانی

چهارمین نماینده ایران در رقابتهای جایزه بزرگ روسیه با شکست برابر نایب قهرمان روسی المپیک از دور رقابتها کنار رفت تا مردانی تنها امید ایران برای کسب مدال باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یعقوبی تکواندوکار وزن ۶۸- کیلوگرم تیم ملی کشورمان که در گام نخست «برکی ایکول» از ترکیه ۶ بر ۴ شکست داده بود در مرحله یک چهارم نهایی نتیجه را ۵ بر یک به «دنیسنکو» دارنده مدال نقره المپیک از روسیه واگذار کرد و حذف شد. 

پیش از یعقوبی، بهنام اسبقی، آرمین هادی پور و مسعود حجی زواره نیزبا شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفته بودند. از تیم ۵ نفره ایران تنها سجاد مردانی دز جدول باقی مانده و امید تیم ایران برای کسب مدال می باشد. 

مردانی دور نخست «دانیل گومز» از اسپانیا را ۳ بر یک شکست داد و سپس با برتری ۶ بر ۲ مقابل«یاسین ترابلسی» از تونس راهی مرحله یک چهارم نهایی شده و برای رسیدن به دیدار نهایی باید با «عیسوفو» از نیجریه مبارزه کند. 

این دوره از مسابقات عصر امروز در باکو به پایان می رسد.

کد مطلب 3846111

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