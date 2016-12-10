شکست یعقوبی مقابل نایب قهرمان المپیک/ حذف چهارمین ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یعقوبی تکواندوکار وزن ۶۸- کیلوگرم تیم ملی کشورمان که در گام نخست «برکی ایکول» از ترکیه ۶ بر ۴ شکست داده بود در مرحله یک چهارم نهایی نتیجه را ۵ بر یک به «دنیسنکو» دارنده مدال نقره المپیک از روسیه واگذار کرد و حذف شد.

پیش از یعقوبی، بهنام اسبقی، آرمین هادی پور و مسعود حجی زواره نیزبا شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفته بودند. از تیم ۵ نفره ایران تنها سجاد مردانی دز جدول باقی مانده و امید تیم ایران برای کسب مدال می باشد.

مردانی دور نخست «دانیل گومز» از اسپانیا را ۳ بر یک شکست داد و سپس با برتری ۶ بر ۲ مقابل«یاسین ترابلسی» از تونس راهی مرحله یک چهارم نهایی شده و برای رسیدن به دیدار نهایی باید با «عیسوفو» از نیجریه مبارزه کند.

این دوره از مسابقات عصر امروز در باکو به پایان می رسد.