مرگ ۸ نفر در قم به علت گازگرفتگی

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تعداد مرگهای خاموش در استان قم اشاره کرد و گفت: هر ساله با افزایش فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی مرگهایی که به دلیل گار گرفتگی رخ میدهد افزایش مییابد.
وی ادامه داد: از ابتدای فصل سرما تاکنون هشت نفر در استان قم فوت کردهاند که در یک مورد یک خانواده چهار نفره بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.
معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۲ نفر دچار کاهش سطح هوشیاری با درجات مختلف شدهاند که برخی درمان سرپایی شده و برخی هم به بیمارستان منتقل شدهاند.
وی ادامه داد: در جدیدترین مورد رخ داد روز گذشته یک خانواده پنج نفره در بخش کهک استان قم دچار گازگرفتگی به علت استفاده از ذغال چوب برای تولید گرما شدند.
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