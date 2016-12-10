نمایشگاه قرآن و عترت در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه پنج هزار جلد کتاب در ۵۰۰ عنوان در حوزه قرآن و آموزه های اهل بیت(ع) از ۱۲ ناشر در قالب نمایشگاهی به مدت یک گفته به نمایش گذاشته شد.

۱۴۰ اثر نقاشی، ۳۲ اثر خوشنویسی، ۴۰ اثر عکاسی، ۱۵ پوستر و هشت پایان نامه و پژوهش از آثار ارائه شده در این نمایشگاه است.

نمایشگاه قرآن و عترت از امروز شنبه تا ۲۶ آذر در محل مجتمع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه برای بازدید علاقمندان دایر است.

مدیر کل اوقاف آذربایجان‌غربی در آیین آغازبکار این نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها در بصیرت افزایی جامعه تاثیر بسزایی دارد.

حجت‌الاسلام ناصر جوانبخت افزود: برگزاری محافل انس با قرآن‌کریم شاید تا مدت کوتاهی بر جامعه تاثیر بگذارد ولی بکاربردن و قرائت آیات متناسب با وضع جامعه این تاثیر را دوچندان می‌کند.

مدیرکل اوقاف‌ وامورخیریه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قرآن‌کریم مسلمانان را به اتحاد و همبستگی در مقابل دشمنان فراخوانده است ادامه داد: درد اول مسلمین عدم اتحاد فی‌مابین آنها است و از اول اسلام هر چه ضربه خورده‌ایم بخاطر پراکندگی مسلمین بوده است.

وی افزود: باید این‌روزها در محافل انس با قرآن، آیات مربوط به اتحاد مسلمین بیشتر قرائت شود تا اتحاد و همبستگی بین جوامع اسلامی همه گیر شود و هفته قرآن و عترت یکی از بهترین فرصت‌هاست.