نمایشگاه قرآن و عترت در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه پنج هزار جلد کتاب در ۵۰۰ عنوان در حوزه قرآن و آموزه های اهل بیت(ع) از ۱۲ ناشر در قالب نمایشگاهی به مدت یک گفته به نمایش گذاشته شد.
۱۴۰ اثر نقاشی، ۳۲ اثر خوشنویسی، ۴۰ اثر عکاسی، ۱۵ پوستر و هشت پایان نامه و پژوهش از آثار ارائه شده در این نمایشگاه است.
نمایشگاه قرآن و عترت از امروز شنبه تا ۲۶ آذر در محل مجتمع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه برای بازدید علاقمندان دایر است.
مدیر کل اوقاف آذربایجانغربی در آیین آغازبکار این نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری این چنین نمایشگاهها در بصیرت افزایی جامعه تاثیر بسزایی دارد.
حجتالاسلام ناصر جوانبخت افزود: برگزاری محافل انس با قرآنکریم شاید تا مدت کوتاهی بر جامعه تاثیر بگذارد ولی بکاربردن و قرائت آیات متناسب با وضع جامعه این تاثیر را دوچندان میکند.
مدیرکل اوقاف وامورخیریه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قرآنکریم مسلمانان را به اتحاد و همبستگی در مقابل دشمنان فراخوانده است ادامه داد: درد اول مسلمین عدم اتحاد فیمابین آنها است و از اول اسلام هر چه ضربه خوردهایم بخاطر پراکندگی مسلمین بوده است.
وی افزود: باید اینروزها در محافل انس با قرآن، آیات مربوط به اتحاد مسلمین بیشتر قرائت شود تا اتحاد و همبستگی بین جوامع اسلامی همه گیر شود و هفته قرآن و عترت یکی از بهترین فرصتهاست.
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