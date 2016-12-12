نمایشی که ایده اش از داستان های برتون آمد/ تولد غم انگیز پسر آهنی

رامین سیاردشتی بازیگر و عروسک گردان تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نمایش عروسکی که قرار است آن را به صحنه ببرد، گفت: با اینکه در این سالها بیشتر به عنوان بازیگر شناخته شده ام اما از دنیای شیرین نمایش عروسکی به دور نبودم. «تولد غم انگیز پسر آهنی» دومین تجربه کارگردانی عروسکی اینجانب، پس از گذشت نزدیک به ۱۳ سال در انتظار اجرای عمومی است.

وی ادامه داد: اساسا گرایش من به نمایش عروسکی ریشه در تعلق خاطر اینجانب به فانتزی دنیای انیمیشن دارد. به نظر من نمایش عروسکی و انیمیشن وجوه اشتراک فراوانی دارند که در طول تاریخ تکوین این دو رسانه هنری، بارها بر هم تاثیر گذاشته و به خدمت یکدیگر درآمده اند.

این طراح صحنه درباره ویژگی های نمایش های عروسکی اظهار کرد: تکنیک های نمایش عروسکی حاوی جادوی لذت بخشی است که می توانند به خدمت نمایش های غیر عروسکی که از خلق فانتزی عاجزند، درآیند. براین اساس چنین آثاری می توانند طیف وسیعی از مخاطبان تئاتر با هر سن و سلیقه ای را به خود جذب کنند. «تولد غم انگیز پسر آهنی» براساس دلمشغولی هایی شکل گرفت از جمله جذابیت انکارناپذیر فانتزی سیاه و منحصر به فرد تیم برتون کارگردان مشهور که طیف وسیع مخاطبان آثارش و جریان هایی که در سینمای جهان و مدیوم انیمیشن با تاثیر از آثار وی پدید آمدند. همچنین خلق اثری درباره چالش انسان معاصر با پدیده ماشینیسم (ترجیحا برای مخاطبان نوجوان و بزرگسال) مهمترین دغدغه من بود.

وی با اشاره به ایده نمایش عروسکی«تولد غم انگیز پسر آهنی» یادآور شد: نکته جالب آنکه مجموعه داستان مینیمال «مرگ غم انگیز پسر صدفی و داستانهای دیگر» الهام بخش ایده اولیه این نمایش بود که به عنوان داستان هایی برای مخاطب کودک توسط برتون به رشته تحریر درآمده اما طنز عمیق و سیاه این اثر پتانسیل قدرتمندی برای به چالش کشیدن مخاطبان نوجوان و بزرگسال دارد.

سیاردشتی درباره تمرین های گروه نمایش نیز گفت: هر اجرایی با توجه به متریال مورد نیاز و شرایط تولید، چالش هایی را پیش روی گروه قرار می دهد. طبعاً تهیه و تولید نمایشی در تلفیق با عروسک، آن هم با تکنیک سایه نیازمند مکانی ثابت جهت تمرین است که البته با همکاری محمدرضا انتظامی میسر شد. خوشبختانه این شانس را داشتم که در تمرینات از همراهی و همدلی مجموعه ای از بهترین بازیگران و عروسک گردان های حرفه ای بهره ببرم که عمده آنها در اجرای عموم نیز گروه را همراهی خواهند کرد.

وی درباره اجرای قبلی این نمایش تصریح کرد: نمایش ابتدا با طرح اولیه اینجانب در پانزدهمین دوره جشنواره عروسکی تهران- مبارک در شهریور ۹۳ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. سپس با دراماتورژی و بازنویسی نسیم احمد پور برای شرکت در فستیوال عروسکی آرلکین روسیه (۲۰۱۵) آماده اجرا شد و حالا بعد از ۲ سال از شکل گیری این اثر آماده اجرای عمومی است. دلیل به درازا کشیدن روند اجرای عمومی کار نیز بیشتر به وسواس های شخصی و کسب شرایط ایده آل برای اجرا مرتبط بود.

این بازیگر تئاتر درباره تکنیک اجرایی «تولد غم انگیز پسر آهنی» عنوان کرد: تکنیک نمایش تلفیقی از نمایش صحنه ای و تکنیک عروسکی سایه است. طراحی صحنه نمایش نیز بر پایه این تلفیق شکل گرفته است. نمایش شامل دیالوگ های کوتاهی است که با استفاده از تکنیک سایه برای مخاطب زیرنویس می شود و کلیت اجرا مبتنی بر فانتزی فرم و موسیقی است.

عوامل این نمایش عبارتند از نویسندگان: نسیم احمد پور و رامین سیاردشتی، طراح صحنه و کارگردان: رامین سیاردشتی، بازیگران: ندا جبرئیلی، رامین سیاردشتی، عروسک گردانان: پرستو آریا کیا، حمیدرضا بزدوده، طناز جلوسی، حمیده رسولی، سپیدار زمانی، پریسا گودرزی و نسیم یاقوتی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: پریسا گودرزی، طراحی و ساخت عروسک ها: رامین سیاردشتی، نسیم یاقوتی، طراحی و اجرای موسیقی: محمدرضا جدیدی و بهروز سیفی، طراح لباس: پگاه ترکی، طراحی و ساخت انیمشین: علی عابدینی فر، مشاور رسانه ای گروه: زینب لک، تصویربردار و تدوین تیزر: علی رشیدی فر، مدیران صحنه: بهزاد رستمی و حمیدرضا بزدوده.

نمایش «تولد غم انگیز پسر آهنی» از نهم دی ماه در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران به مدت ۱۹ شب روی صحنه می رود و طیف نوجوان و بزرگسال می توانند مخاطب آن باشند.