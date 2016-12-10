کازنو: به دنبال تمدید وضعیت فوق العاده تا ماه جولای هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «برنار کازنو» نخست وزیر جدید فرانسه، امروز شنبه در اظهاراتی گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دولت فرانسه طرح تمدید وضعیت فوق العاده را تا تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۷ به مجلس ارائه می کند.

از نوامبر سال گذشته یعنی وقوع حملات تروریستی در فرانسه، دولت این کشور اقدام به برقراری وضعیت فوق العاده و تمدید آن کرده است.

وضعیت فوق العاده در فرانسه تاکنون ۴ بار تمدید شده و دوره فعلی آن در اواسط ماه ژانویه به پایان می رسد.

تمدید دوباره این وضعیت به تصویب مجلس نیاز دارد از همین رو دولت فرانسه قصد دارد طرح تمدید آن را به مجلس ارائه کند.

بر اساس این گزارش، بحث بر سر تمدید وضعیت فوق العاده در فرانسه از روز سه شنبه هفته جاری در مجلس آغاز می شود و روز پنجشنبه نیز سنا در مورد آن تصمیم گیری می کند.