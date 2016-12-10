به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، دومین کتاب‌خانه سیار شهری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان ۲۲ آذرماه جاری با حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرستان اهواز آغاز به کار می‌کند.

مراسم گشایش دومین کتاب‌خانه سیار شهری کانون خوزستان ساعت ۱۱ صبح در مجتمع فرهنگی هنری کانون خوزستان واقع در اهواز، فاز ۲ پادادشهر، روبه روی بازارچه برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ کتاب‌خانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با هدف ارائه‌ برنامه‌ها و خدمت‌رسانی به روستاها و مناطق محروم شهری طراحی و راه‌اندازی شده ‌است.

اولین کتاب‌خانه‌ سیار شهری با تجهیز یک اتوبوس برای کتاب رسانی در سال ١٣٤٥ در شهرری استان تهران راه‌اندازی شد.

طرح کتاب‌خانه سیار روستایی نیز در سال١٣٤٥ با استفاده از چهارپایان در روستاها و مناطق عشایری استان فارس اجرایی شد.

در حال حاضر مربیان کتاب‌خانه‌های سیار کانون فعالیت خود را گسترش داده و ضمن حضور در روستاها و مناطق محروم شهری با استقرار در مجتمع‌های آموزشی، مدارس و مساجد، علاوه بر امانت کتاب به اعضا، فعالیت‌هایی چون قصه‌گویی، شعرخوانی، نمایش فیلم، اجرای بازی، و دیگر فعالیت‌های کانونی را انجام می‌دهند.

هم‌اکنون بیش از ۱۲۶ مرکز (کتاب‌خانه‌های) سیار روستایی و شهری در سراسر کشور به کودکان و نوجوانان خدمات فرهنگی، هنری و ادبی ارائه می‌دهند.