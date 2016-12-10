به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ابراهیم قنواتی‌پور اظهار داشت: این دستگاه بانام تجاری سامسونگ و به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از طریق هیئت امنای ارزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خریداری‌شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: در ۶ ماهه اول ۹۵ به‌طور متوسط ماهانه ۵۰۰ نفر بیمار به‌صورت سرپایی به کلینیک تخصصی برای انجام سونوگرافی مراجعه کرده که این نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۳۷ نفر بوده که افزایش چشمگیری داشته است.

رییس بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم خاطرنشان کرد: برای رفاه حال بیماران بستری و اورژانسی در بخش‌های مختلف و به دلیل بعد مسافت و ارسال بیماران به کلینیک تخصصی صورت گرفته سونوگرافی دوم نیز در بیمارستان راه‌اندازی شد تا با سرعت بیشتری امکان انجام سونوگرافی جهت بیماران اورژانسی و بستری میسر شود.