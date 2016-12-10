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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۲

مجری فاز ۱۹ پارس جنوبی:

برداشت گاز فاز ١٩ از میدان پارس جنوبی به ۴۲ میلیون متر مکعب رسید

برداشت گاز فاز ١٩ از میدان پارس جنوبی به ۴۲ میلیون متر مکعب رسید

بوشهر - مجری فاز ١٩ پارس جنوبی از افزایش تولید گاز این فاز خبر داد و گفت: با بهره برداری از سکوی ١٩A ، برداشت روزانه گاز این فاز از میدان پارس جنوبی به حدود ۴۲ میلیون متر مکعب در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، حمیدرضا مسعودی عنوان کرد: در حال حاضر از سه سکوی SPD۲، ١٩C و ١٩A روزانه حدود ۴۲ میلیون متر مکعب گاز ترش غنی از میدان پارس جنوبی برداشت و به پالایشگاه این فاز ارسال می شود.

مجری فاز ١٩ درباره میزان تولید گاز شیرین در ردیف های شیرین سازی این فاز گفت: سه ردیف شیرین سازی ۱، ۳ و ۴ باظرفیت کامل در مدار بهره برداری قرار دارد و پس از انجام فرآیندهای پالایشی روزانه ٣٧ میلیون متر مکعب گاز فرآوری شده و شیرین به خط ششم سراسری تزریق می شود.

مسعودی از تولید بیش از ۵ میلیون بشکه میعانات گازی در این فاز خبر داد و افزود: تا کنون ۴.۵ میلیون بشکه از این محصول به بازارهای هدف صادر شده است.

کد مطلب 3846220

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