افتتاح دفتر منطقه ای اخترفیزیک نسبیتی در دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان، با حضور رئیس مرکز تحقیقات بین المللی اخترفیزیک نسبیتی (ICRANET)، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و جمعی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه، دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات بین المللی اخترفیزیک نسبیتی افتتاح شد.

مسلم زارعی با اشاره به اهمیت این مرکز تحقیقاتی بین المللی گفت: مرکز تحقیقات بین المللی اخترفیزیک نسبیتی (ICRANET) پیش از این شعبه هایی در کشورهای مختلف از جمله برزیل و ارمنستان تأسیس نموده و امید می رود تا با تأسیس دفتر منطقه ای آن در دانشگاه صنعتی اصفهان، بسترهای لازم به منظور ایجاد شعبه ای از این مرکز در این دانشگاه فراهم شود.

وی این رویداد را برمبنای همکاری های علمی گذشته محققان و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با این مرکز دانست و تصریح کرد: محققان این دانشگاه طی سال های گذشته ضمن حضور در این مرکز علمی بین المللی، تحقیقات متعدد مشترکی را با دانشمندان این مرکز به انجام رسانده اند و بدین ترتیب بسترهای لازم به منظور تأسیس دفتر منطقه ای این مرکز در دانشگاه صنعتی اصفهان فراهم آمده است.

معاون پژوهشی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزاری کنفرانس ها ومدرسه های علمی مشترک، انجام پروژه های علمی بین المللی مشترک با مرکز تحقیقات بین المللی اخترفیزیک نسبیتی (ICRANET)، انتشار مقالات مشترک، ارائه خدمات بازدیدهای علمی و گرفتن دانشجوی مقطع دکتری مشترک را از جمله زمینه های همکاری میان این مرکز و دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد.

زارعی با اشاره به نگاه ویژه رئیس مرکز تحقیقات بین المللی اخترفیزیک نسبیتی به دانشگاه صنعتی اصفهان و محققان این دانشگاه، ابراز امیدواری کرد که با تأمین زیرساخت های لازم طی دوسال آینده، شعبه این مرکز علمی بین المللی به منظور متمرکز نمودن تمامی فرآیندهای علمی در این شعبه در دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس شود.