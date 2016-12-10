به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۴ امروز شنبه در مشهد و بین دو تیم پدیده و پرسپولیس برگزار شد که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود سرخپوشان به پایان رسید.

مهدی طارمی در دقیقه ۲۰ و وحید امیری ۹۲ برای پرسپولیس و محسن یوسفی در دقیقه ۲۴ برای پدیده گلزنی کردند.

پرسپولیس این مسابقه را با ترکیب بوژیدار رادوشوویچ، محمد انصاری، سیدجلال حسینی، حسین ماهینی، محسن ربیع‌خواه، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، رامین رضائیان (احمد نوراللهی)، وحید امیری، پریاموف (علی علیپور) و مهدی طارمی آغاز کرد.

پدیده دقایق ابتدایی بازی را در اختیار داشت و حتی دوبار صاحب فرصت گلزنی شد که عملکرد خوب رادو شوویچ دروازه بان پرسپولیس مانع گلزنی آنها شد. در ادامه این پرسپولیس بود که روی پاس رامین رضائیان و ضربه سر مهدی طارمی گل اول را به ثمر رساند تا مهاجم سرخپوشان بعد از چند بازی ناکامی، مجددا گلزنی کند.

شادی گل پرسپولیسی ها اما فقط چهار دقیقه طول کشید. محسن یوسفی بازیکن پدیده در دقیقه ۲۴ موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند تا نیمه نخست با نتیجه تساوی یک به یک تمام شود.

پرسپولیس نیمه دوم را هجومی تر آغاز کرد و فشار بیشتری را روی دروازه میزبان وارد کرد. رامین رضائیان که پاس گل اول را ارسال کرده بود، اینبار در دقیقه ۴۶ یک ضربه کاشته به سمت دروازه پدیده فرستاد که مدافع پدیده توپ را به تیرک دروازه تیم خودی زد.

پدیده هم حملات پراکنده ای را روی دروازه پرسپولیس تدارک دید ولی راه به جایی نبرد. پرسپولیس هم توسط علی علیپور و مهدی طارمی صاحب یکی دو موقعیت جدی شد که این فرصتها بی نتیجه ماند.

برانکو ایوانکوویچ با تعویض رامین رضائیان و حضور احمد نوراللهی به جای این بازیکن امیدوار بود که گل پیروزی را به حریف بزند که این برنامه در ثانیه های پایانی و وقت های اضافه جواب داد و روی ارسال ضربه کرنر ضربه سر وحید امیری سرخپوشان سه امتیاز سرنوشت ساز این بازی را از آن خود کردند.

با این نتیجه پرسپولیس ۲۹ امتیازی شد و صدر جدول را برای خود نگه داشت. تراکتورسازی هم با ۲۷ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.