به گزارش خبرنگار مهر، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در سفر چند ساعته ای به تبریز آمد تا به همراه مسئولان استانی از پروژه خط آهن میانه - تبریز بازدید و مشکلات این پروژه مهم منطقه شمال غرب را برسی کند، سفری که تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و دلایل تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان نیز از موضوعات مطح شده در حاشیه بازدید از راه آهن میانه - تبریز بود و علاوه بر آن عملیات ریل گذاری ۲۶ کیلومتر از مسیر بستان آباد - تبریز نیز آغاز شد.

تخصیص ۳۵ هزار میلیارد اعتبارات عمرانی آذربایجان‌شرقی تا پایان سال

معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ظهر شنبه در حاشیه بازدید از این پروژه، از پیش بینی ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی سرمایه آذربایجان شرقی برای سال جاری و تخصیص آن تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت: نیمی از این اعتبارات معادل ۳۵ هزار میلیارد ریال مرداد امسال تخصیص داده شده است.

محمدباقر نوبخت افزود: ۲۵ هزار میلیارد ریال از این اعتبارات تخصیصی به صورت اسناد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به صورت ریالی بوده و امیدواریم با توجه به گشایش‌های صورت گرفته تمام اعتبارات عمرانی آذربایجان شرقی تا پایان سال به این استان تزریق شود.

وی سازمان برنامه و بودجه را مسئول تخصیص تمام مصوبات سفر استانی رییس جمهور به آذربایجان شرقی عنوان و تصریح کرد: ۸۲ درصد از مجموع کل این مصوبات پرداخت شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان هفته جاری نیز باقیمانده مصوبات سفر رئیس جمهور تخصیص می یابد.

معاون رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به دلایل تبدیل واحد پول از ریال به تومان نیز اشاره و آن را راهکاری برای سهولت مبادلات اقتصادی و تجاری دانست و گفت: لایحه مربوط به این پیشنهاد برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی ارائه شده است تا واحد پولی رایج در خرید و فروش مردم به عنوان واحد پول ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد و همچنین تک نرخی شدن ارز و اجرای آن بدون آثار سوء اقتصادی را نیز جزء سیاست های دولت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه سازمان برنامه و بودجه کشور با مسئولان وزارت و راه و شهرسازی در مورد پروژه اتوبان تبریز - بازرگان خاطر نشان کرد: امیدواریم با تصمیماتی اتخاذ شده و هماهنگی های صورت گرفته و با توجه به نظارت و پیگیری های نماینده اجرایی دولت در آذربایجان شرقی و وجود پیمانکاران جایگزین برای اجرای قطعه بندی شده پروژه، در آینده نزدیک شاهد اجرای پروژه مهم اتوبان تبریز - بازرگان باشیم.

عزم جدی دولت برای اتمام راه آهن میانه - تبریز

استاندار آذربایجان شرقی نیز در حاشیه بازدید معاون رییس جمهور از راه آن میانه – تبریز بر عزم جدی دولت برای اتمام این پروژه تاکید و تصریح کرد: امیدواریم با توجه به افزایش ۴۳ درصدی اعتبار مصوب برای این پروژه، فاز اول آن بر اساس زمان بندی تعیین شده اجرا و تکمیل شود.

اسماعیل جبارزاده تکمیل پروژه راه آهن تبریز- میانه را فاقد هرگونه محدودیت بودجه ای برشمرد و گفت: این پروژه از طرح های بسیار مهم و ملی استان است و با توجه بهه اینکه هیچ محدودیتی به لحاظ بودجه ای برای اجرا و تکمیل آن وجود ندارد، انتظار داریم پیمانکاران با تمام توان نسبت به اجرای آن تلاش کنند.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از آغاز ریل‌گذاری ۲۶ کیلومتر از خط آهن بستان‌آباد - تبریز همزمان با سفر معاون اول رییس جمهور به آذربایجان شرقی نیز خبر داد و گفت: این مسیر جزء بخش های مهم راه‌آهن میانه - تبریز با سرمایه‌گذاری‌هایی قابل توجه است و اگر توجه صورت گرفته به این پروژه در دولت یازدهم، در گذشته نیز وجود داشت این پروژه تا کنون اجرا و به بهره برداری رسیده بود.