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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

تایمز:

ترکیه در ناتو افراد طرفدار روسیه و ایران را منصوب می کند

ترکیه در ناتو افراد طرفدار روسیه و ایران را منصوب می کند

رسانه تایمز در گزارشی نوشت که ترکیه در ناتو اقدام به منصوب کردن چهره های طرفدار روسیه، ایران و چین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه تایمز در گزارشی اعلام داشته است که  به نظر می رسد ترکیه مقامات و نظامیان ناتو که طرفدار غرب هستند را عزل می کند.

در این گزارش با استناد به ایمیل هایی که به خاطر درز اطلاعاتی به دفتر این نشریه ارسال شده اند، آمده است که ترکیه به جای این افراد، شخصیت هایی که طرفدار کشورهای روسیه، چین و ایران هستند را به این سمت ها منصوب می کند.

آن دسته از مقامات ارتش ترکیه که از سمت های کلیدی ناتو عزل شده اند، در نامه ای به ژنرال «کرتیس اسکاپاروتی» فرمانده عالی ناتو در اروپا این مطلب را اعلام داشته اند.

این افراد در نامه خود گزارش داده اند که در میان مقامات نظامی ترکیه، غرب ستیزی و ملی گرایی رشد کرده است.

تایمز با انتشار صحبت های اسکاپاروتی در رابطه با دریافت نامه از سوی یک افسر ترکیه ای (از مقامات عزل شده ناتو) نوشت: برخی از این افراد ارزش های ناتو را زیر سوال می بردند. آنها از روسیه، چین و ایران حمایت کرده و حتی از سازمان های غربی تنفر هم دارند.

این مقام نظامی پیشین ناتو همچنین گفته است که دست کم دو کاردار ارشد نظامی سفارت ترکیه در لندن نیز پس از کودتای نظامی ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶، عزل و به ترکیه بازگردانده شده اند.
 

کد مطلب 3846279
پیمان یزدانی

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    نظرات

    • مهدی فرهادی IR ۰۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ممنون از زحمات شما

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