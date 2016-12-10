۴۴صومعه سرایی به مشهد مقدس اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله اول اجرای طرح «مهر درخشان رضوی» در سال جاری از سوی سپاه پاسدران ناحیه صومعه سرا بعدازظهر شنبه ۴۴ صومعه سرایی به حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس اعزام شدند.

این طرح ویژه افرادی است که بالای 40 سال سن دارند و به سبب مشکلات مالی تاکنون توفیق تشرف به بارگاه منور رضوی را نداشته اند، که بر اساس آن با همکاری ارگان های امداد رسان نظیر کمیته امداد، بهزیستی، بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران و خیریه‌های معتبر مردم نهاد شناسایی و به مشهد مقدس مشرف می شوند.

محدودیت سنی و زیارت اولی بودن دو شرط مهم برای اعزام این افراد در قالب این طرح اعلام شده که برای افراد دارای بیماری های خاص برداشته شده است.

۴۴ شهروند صومعه سرایی در قالب یک اتوبوس به مدت شش روز به برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام شدند.