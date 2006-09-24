به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بر اساس آمار منتشره توسط بانك مركزي مجموع داراييهاي خارجي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي در سهماهه نخست سال جاري به 354.9 هزار ميليارد ريال ( 39.4 ميليارد دلار ) رسيد كه 38 ميليارد ريال آن طلا و مابقي ارز است.
مجموع داراييهاي خارجي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي در سهماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 18.7 درصد و نسبت به اسفندماه گذشته 3.7 درصد رشد يافته است.
در سهماهه نخست امسال بدهي بخش دولتي به بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي به 107 هزار و 756 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سهماهه سال قبل 3.1 درصد افزايش و نسبت به اسفندماه گذشته 4.1 درصد كاهش نشان ميدهد.
از مجموع بدهي دولت به سيستم بانكي، 34.6 هزار ميليارد ريال آن بدهي دولت و 73 هزار ميليارد ريال نيز بدهي شركتها و موسسات دولتي بوده است. مجموع بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي كشور نيز تا پايان خردادماه به 906 هزار و 807 ميليارد ريال رسيد كه رشد قابل توجه 39.2 درصد نسبت به سهماهه 84 نشان ميدهد.
به گزارش بانك مركزي، وامها و سپردههاي ارزي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي كشور در پايان خردادماه سال جاري از 299 هزار ميليارد ريال فراتر رفت كه كاهش اندك 0.6 درصدي نسبت به سه ماه قبل يافته است.
افزون بر اين، بدهي بخش دولتي به بانكهاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان سهماهه نخست امسال به 7 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگير 217 درصدي و نسبت به انتهاي سال قبل رشد 49.6 درصدي نشان ميدهد.
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