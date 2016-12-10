پرداخت ۱۲۲ میلیارد تومان تسهیلات برای احداث مسکن طی ۸ ماهه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در دیدار با اعضای هیئت امنای خیرین مسکن ساز استان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در دفتر ایشان برگزار شد، با اشاره به تسهیلات ارائه شده در حوزه مسکن استان خاطرنشان کرد:از ابتدای سال ۸۸ تا پایان سال ۹۴ ، تسهیلاتی بالغ بر ۷۵۶ میلیارد تومان به بخش مسکن در استان زنجان پرداخت شده اما در ۸ ماهه اول سال‌جاری ۱۲۲ میلیارد تومان تسهیلات برای احداث مسکن اقشار مختلف از جمله مزدوجین، مسکن روستایی و بافت فرسوده از سوی بانک مسکن استان پرداخت شده است.

امیریبر ضرورت دقت در کیفیت، مقاوم سازی و استحکام بنا در احداث ساختمان‌های مسکونی تاکید نمود و اظهار داشت: باید فرهنگ استحکام سازی و ارتقاء کیفیت مسکن در کشور ایجاد شود.

وی عدم توجه کافی به کیفیت بنا و صرفه جویی غیرضروری در احداث فضاهای مشاع ساختمان‌های مسکونی را آفتی برای این حوزه برشمرد که از سوی بخش خصوصی و هم بخش دولتی مورد توجه قرار نگرفته است.

مدیرعالی استان همچنین توجه به ساخت بنای فاخر در احداث مسکن و مدرسه را در کشور مهم دانست و گفت: متاسفانه طی سال های گذشته احداث بنا با معماری فاخر که معرّف فرهنگ عمیق ایرانیان برای نسل‌های آینده باشد، در کشور بسیار اندک بوده است.

درویش امیری در ادامه به احداث بیش از ۳۴هزار واحد مسکونی در قالب طرح "مسکن مهر" در استان زنجان اشاره نمود و یادآور شد: با تکمیل ۱۲۶۰ واحد مسکن مهر باقیمانده در استان، تلاش می‌کنیم تا پایان سال‌جاری پرونده پروژه‌های مسکن مهر استان زنجان بعنوان نخستین استان کشور بطور کامل بسته شود.

استاندار زنجان عدم رعایت مشاعات و فاصله واحدهای مسکونی ساخته شده را یکی از مشکلات اصلی مسکن مهر دانست و اظهار داشت: رسالت توجه به مسکن محرومین از سوی دولت اقدامی قابل دفاع است ولی بدلیل عدم دقت کافی در رعایت اصول ساختمان‌سازی و کیفیت بنا، ظلم فاحشی به سرمایه‌های عظیم ملی از قبیل زمین، زیرساختها و سرمایه‌گذاری‌ها شده است.

مقام عالی استان در پایان از تلاش‌ها و اقدامات خیرین مسکن‌ساز استان قدردانی کرد و اظهار داشت: خیرین و مردم استان زنجان همواره در انجام اقدامات خیر و خداپسندانه، پرچمدار و پیش‌رو هستند.