رزمایش آمادگی برای مقابله با تهدید های هوایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان پایور و وظیفه قرارگاه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی پیش از ظهر شنبه، در رزمایش آمادگی برای مقابله با تهدید های هوایی، با تجربه کردن شرایط جغرافیایی دشوار، به شبیه سازی صحنه نبرد برای هرگونه اقدام در راستای صیانت و حراست از آسمان ولایت پرداختند.

در این رزمایش، سامانه های توپخانه ای راداری و بدون رادار و سامانه های تولید داخلی اپتیکی که حاصل تلاش متخصصین و نخبگان ملی کشور است، مورد بهره برداری قرار گرفت.

در این عملیات آموزشی و تمرینی که از ۱۸ آذرماه ۹۵ در ۴ روز به صورت عملیاتی انجام شد، تعداد ۲۰ هزار گلوله اعم از ۳۵ میلیمتری و ۲۳ میلیمتری شلیک شد و نیروهای درگیر تمامی پهباد های تمرینی را ساقط کردند.

امیر سرتیپ دوم اباذر جوکار فرمانده توسط قرارگاه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی و حجت الاسلام و المسلمین حسن پرورش رئیس عقیدتی سیاسی این منطقه، صبح امروز در این رزمایش حضور یافته و از نزدیک در جریان برگزاری این رزمایش قرار گرفتند.