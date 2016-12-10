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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

دبیرشورای عالی بانک های فارس:

مطالبات بانک های فارس از دولت ۳۲ درصد افزایش داشته است

مطالبات بانک های فارس از دولت ۳۲ درصد افزایش داشته است

شیراز – دبیرشورای عالی بانک های فارس گفت: مطالبات بانک های فارس از دستگاه های دولتی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان و در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر بذرافشان بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان فارس با اشاره به وضعیت مطالبات بانک های استان تاکید کرد: در بخش مطالبات غیر جاری بخش خصوصی استان فارس به بانک ها شاهد رقم حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال و در مقایسه با سال گذشته ۳۴درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در بخش مطالبات غیر جاری بخش دولتی نیز  رقم ۱۳ هزار میلیارد ریال و رشد ۳۲ درصدی را شاهد هستیم.

دبیرشورای عالی بانک های فارس با اشاره به وضعیت منابع استان فارس نیز گفت: تا پایان آبان ماه سال جاری منابع بانکی استان ۳۸۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۴ درصدی داشته است.

بذرافشان تصریح کرد: ۸۳ درصد از این منابع منابع گران مدت و ۱۷ درصد بخش ارزان قیمت است.

وی ادامه داد: در مجموع مطالبات استان فارس ۲۹۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۴.۵ درصدی را داریم.

دبیرشورای عالی بانک های فارس با اشاره به تفکیک تسهیلات اعطایی در استان نیز گفت: ۱۵ درصد کشاورزی، صنعت و معدن ۱۰.۳ درصد، مسکن ۳۶ درصد و بازرگانی ۳۹ درصد است.

بذرافشان تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع کل استان فارس ۹۶ درصد است در حالیکه سال گذشته ۱۰۴ درصد بوده است.

وی یادآورشد: قیمت تمام شده پول در آبان ماه ۱۸.۸ درصد و نرخ موثر تسهیلات نیز ۱۵.۴ است.

کد مطلب 3846318

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