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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

سرپرست ایستگاه ۲ سازمان آتش نشانی مشهد:

بازی کودکانه منزل مسکونی در مشهد را به آتش کشید

بازی کودکانه منزل مسکونی در مشهد را به آتش کشید

مشهد ـ سرپرست ایستگاه ۲ سازمان آتش نشانی مشهد گفت: یک منزل مسکونی ۸۰ متری در خیابان چمن مشهد دچار حریق شد که طبق بررسی های اولیه بازی کودکان با کبریت این حریق را رقم زده بود.

حسن نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظهر شنبه طی تماس با سامانه ۱۲۵ خبر آتش سوزی یک منزل مسکونی ۸۰ متری در خیابان چمن  مشهد به این سازمان اعلام شد.

وی افزود: کانون حریق یکی از اتاقهای این منزل بود که طبق بررسی های اولیه بازی کودکان با کبریت این حریق را رقم زده بود.

سرپرست ایستگاه ۲ سازمان آتش نشانی مشهد، تصریح کرد: در زمان وقوع حریق هشت نفر داخل این منزل بودند که به سرعت محل را ترک کردند ولی یکی از آنها که بانویی ۵۰ ساله بود به دلیل وارد آمدن شوک به بیمارستان منتقل شد.

وی اضافه کرد: حریق به سرعت توسط آتش نشانان مهار و عملیات تهویه دود انجام شد. 

کد مطلب 3846323

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