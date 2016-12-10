بررسی وضعیت روزنامه نگاری کردی و تاریخچه آن در شبکه کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه واژاو یکی از برنامه های تولیدی شبکه کردستان است که طی دو سال اخیر با محور قرار دادن فعالیت های فرهنگی و ادبی به صورت هفتگی روی آنتن می رود.

در این برنامه که با تهیه کنندگی و اجرای عزیز آلی و از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان تهیه و تولید می شود هر هفته یک موضوع مشخص با حضور دو کارشناس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

این هفته واژاو به سراغ روزنامه نگاری کردی و تاریخچه آن رفته است و با حضور دو مهمان برنامه تاریخچه و همچنین چالش ها و فرصت های پیش روی این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

در برنامه بررسی وضعیت روزنامه نگاری کردی در واژاو آرمان نصراللهی دبیر سرویس زبان کردی خبرگزاری مهر و مسعود احمدی مدیر خبرگزاری ایرنا استان کردستان به عنوان کارشناس حضور دارند.

قرار است دو قسمت آینده واژاو به موضوع بررسی وضعیت روزنامه نگاری کردی اختصاص یابد که طی هفته جاری و هفته آینده روی آنتن شبکه استانی مرکز کردستان قرار می گیرد.

بخش نخست بررسی وضعیت روزنامه نگاری کردی در برنامه واژاو روز دوشنبه ۲۲ آذرماه راس ساعت ۲۳ از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان پخش می شود و بخش دوم این برنامه هم هفته بعد پخش خواهد شد.

واژاو یکی از برنامه های گفتگو محور و جدید تولیدی از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان است که جدای از اینکه مخاطب خوبی هم دارد در جشنواره اخیر مراکز استانهای صدا و سیما نیز مورد تقدیر قرار گرفته بود.