۳۰ محله تحت کنترل نیروهای عراقی است/۱۰ محله تا آزاد سازی شرق موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالوهاب الساعدی از فرماندهان نیروهای مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم عراق در شرق موصل منطقه المشراق را آزاد کرده اند.

وی افزود: منطقه قادسیه اول در شرق موصل به طور کامل از لوث داعش آزاد شده است.

خارج کردن ۴۵۰۰ غیرنظامی از تل عبطه در غرب موصل

منابع وابسته به حشدالشعبی عراق اعلام کردند: ۴۵۰۰ نفر از ناحیه تل عبطه در غرب موصل خارج شده اند. این در حالی است که دو روز قبل از سوی نیروهای مردمی، این منطقه از لوث داعش آزاد شده است.

آخرین تحرکات مذبوحانه داعش با به کار گیری عوامل انتحاری و خودروهای بمبگذاری شده

منابع عراقی از سقوط بیمارستان السلام در جنوب شرق موصل به دست داعش خبر دادند و بیان کردند: نیروهای عراقی اقدام به اعزام نیروهای کمکی پلیس به این منطقه کرده اند.

این منابع افزودند: این نیروهای کمکی در منطقه جلیوخان در جنوب شرقی موصل اردو زده اند تا به همراه ارتش مناطق جنوب شرقی را از داعش پس بگیرند.

نیروهای لشگر نهم زرهی عراق چند روز قبل بیمارستان السلام را از داعش پس گرفته بودند که تکفیری ها با یورش مجدد آن را اشغال کرده اند. داعش با یورش سنگین و به کار گیری تعداد زیادی خودرو بمبگذاری شده و عوامل انتحاری این بیمارستان را اشغال کرده است.

آزاد سازی ۳۰ محله در شرق موصل

همزمان معن السعدی از فرماندهان عراقی گفت: نیروهای مبارزه با تروریسم و لشگر نهم به مناطق الوحده و المیثاق در جنوب شرق موصل وارد شده اند. فقط ۱۰ منطقه از شرق موصل مانده است که از سوی نیروهای مبارزه با تروریسم از لوث داعش آزاد شود و ۳۰ محله از سوی نیروهای مبارزه با تروریسم عراق در کرانه چپ شهر موصل آزاد شده است.

سامی العارضی از فرماندهان نیروهای مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم موفق به آزاد سازی سه محله جدید در شرق موصل شامل المرور، المشراق و القادسیه الاولی شده اند.

وی افزود: نیروهای عراقی محله العدل را به طور کامل آزاد کرده اند و در حال پیشروی به سوی دیگر مناطق برای آزاد سازی آن هستند. نیروها داعش متحمل شکست و تلفات سنگین شده اند و بخش محدودی از شرق موصل در اشغال داعش است.

وی افزود: نیروها در حال کامل کردن آزاد سازی محله التامین و پیشروی برای آزاد سازی محله الصحه هستند.