قبل از هر گونه بحران باید مشکلات اصناف بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگر پور ظهر شنبه در جمع اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف اظهار داشت: حضور و بروز اتاق اصناف مهم است و باید قبل از بروز بحران، مسائل و مشکلات هر صنف احصا و بررسی شود.

وی با بیان اینکه قوانین باید از سوی اصناف رعایت شود و نظم و انضباطی شکل بگیرد، ادامه داد: مشکلات اصناف باید به مدیریت استان منتقل شود تا پیگیری های لازم صورت گیرد و موارد از طریق جایگاه قانونی خود پیش رود.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تداخلات صنفی باید تعیین تکلیف شود و تنظیم ترازنامه و بیلان سالانه از دیگر درخواست‌های مدیریت استان از اتاق اصناف باشد، گفت: لازم است که اتاق اصناف در کارگروه ها و مقابله جدی‌تر با پدیده قاچاق کالا و ارز فعالتر از قبل باشد.

وی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت ویژه ای دارد و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و به همین دلیل نیز باید مقوله مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌های اتاق اصناف است.

وی بیان داشت: اتاق اصناف باید انتظارات مردم را پیگیری کند چرا که رفاه مردم مهم است و از طرف دیگر باید به مشکلات و مسائل صنف های مختلف بپردازد همچنین با توجه به اینکه ارتباط دولت با بدنه اصناف نیز از طریق اتاق اصناف است به همین دلیل نیز باید پیگیر این گونه امور نیز باشد.