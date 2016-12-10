رهبر انقلاب درگذشت حاج علی باقرزاده را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای در پیامی درگذشت شاعر فرزانه و شیرینسخن آقای حاج علی آقا باقرزاده متخلص به «بقا» را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خبر تأثرانگیز درگذشت دوست دیرین و شاعر فرزانه آقای حاج علی آقا باقرزاده متخلص به «بقا» را دریافت کردم.
ایشان شاعری شیرین سخن و انسانی نیکاندیش و رفیقی با صفا بود، با طبعی روان و شعری متضمن نکات اخلاقی و اجتماعی و مجالستی دلنشین و رفتاری بزرگوارانه و سرشار از ادب و صمیمیّت، قطعاتی از شعر او در شمار آثار برجستهی شعر معاصر است که نام او را در دفتر شعر کشور ماندگار خواهد کرد. به فرزندان و خاندان گرامی ایشان تسلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای
۲۰/ آذر/ ۱۳۹۵»
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