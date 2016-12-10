فرهنگی لرستانی معلم پژوهنده برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوران امیری معلم شاغل در آموزش و پرورش منطقه زاغه با ارائه طرح اقدام پژوهی «چگونه توانستم مشکلات عاطفی دانش آموزم را بهبود ببخشم؟» توانست عنوان معلم پژوهنده برتر کشور را در نوزدهمین دوره جشنواره پژوهشی فرهنگیان سراسر کشور به خود اختصاص دهد.

علی جودکی مدیر پژوهشکده تعلیم و تربیت لرستان با اعلام این خبر اظهار داشت: قدردانی از پژوهشگران برتر وزارت آموزش و پرورش در ۹ بخش انجام شده است.

وی افزود: در بخش انتخاب معلم پژوهنده برتر کشوری از ۱۰۲ طرح رسیده، ۳۲ معلم پژوهنده و در بخش انتخاب پژوهشگران برتر از ۵۲ درخواست ارائه شده از سراسر کشور، ۶ نفر از این افراد بر اساس ضابطه‌های علمی به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند.

مدیر پژوهشکده تعلیم و تربیت لرستان ادامه داد: آموزش و پرورش استان لرستان طی چند سال اخیر با محوریت شعار برنامه محوری، پژوهش مداری واخلاق گرایی تلاش های گسترده ای را انجام داده است.

جودکی اضافه کرد: پژوهشکده تعلیم و تربیت برای نخستین بار مجوز انجام کار پژوهشی توسط پژوهشگران استان را در سطح ملی فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در مراسمی که با حضور محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش در مجموعه فرهنگی آدینه شهر تهران برگزار شد از پژوهشگران برتر دانش آموز و فرهنگی تجلیل شد.