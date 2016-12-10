به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجبرزاده بعدازظهر شنبه در آئین بزرگداشت روز دانشجو در جمع دانشجویان پیام نور اسداباد اظهار داشت: دانشگاه‌ها و دانشجویان بزرگترین و باارزش‌ترین ثروت و سرمایه کشور هستند.

وی افزود: امروز به لحاظ کمبود کارخانه‌ها، کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی و کم بضاعت‌بودن زمین‌های زراعی شهرستان اسدآباد، تنها می‌توان به دانشگاه‌ها و دانشجویان این شهرستان چشم امید داشت.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنگ علمی، جنگ حال حاضر جوامع است، عنوان کرد: هوشیاری و هوشمندی جوانان ایران اسلامی موجبات خشم دشمنان این مرزو بوم را فراهم آورده است.

وی به دانشگاه‌های شهرستان اسدآباد اشاره و بیان کرد: شهرستان اسدآباد به لحاظ نام سید جمال‌الدین اسدآبادی و وجود دانشگاه‌های مختلف پزشکی، سیدجمال، پیام نور، آزاد و دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی می‌تواند با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، به عنوان شهر علم در استان و کشور ثبت و معرفی شود.

رنجبرزاده افزود: باتوجه به مستقل بودن دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی در تلاشیم که دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیز مستقل شود.

وی تاکید کرد: دانشجویان باید در مسائل سیاسی فعال باشند که این امر برای دانشجویان یک ضرورت محسوب می‌شود.

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: دانشجویان و دانشگاه‌ها باید سیاسی بوده و کرسی آزاداندیشی در دانشگاه‌ها برقرار شود اما وارد فضای سیاسی کاری نشوند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان نیز در این مراسم گفت: ۴۰ هزار نفر از دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه پیام نور استان همدان، هم اکنون درحال خدمت‌گزاری در همین استان هستند.

صفی‌الله صفایی بابیان اینکه بومی‌گزینی مهمترین ویژگی دانشگاه‌های پیام نور است، عنوان کرد: براساس اعلام وزارت علوم، دانشگاه پیام نور از نظر کیفیت تحصیلی رتبه اول را دربین دانشگاه‌های کشور داراست.

وی عنوان کرد: علاوه بر مورد فوق در راستای اقتصاد مقاومتی این دانشگاه، کمترین هزینه و بالاترین کیفیت را دارا است.

وی با تاکید بر توجه مسئولین به دانشگاه پیام نور و اهمیت این دانشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: از سال گذشته ۴۶ رشته ارشد به دانشگاه پیام نور استان اضافه شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور عنوان کرد: دانشگاه پیام نور تنها دانشگاهی است که نه تنها تعداد دانشجویان آن کاهش نداشته بلکه افزایش داشته است.

وی بیان کرد: دانشگاه پیام نور استان همدان رتبه اول را در مباحث فرهنگی، روابط عمومی و نمایشگاه پژوهش برتر کشور دارد.

صفایی افزود: از مسئولین درخواست داریم تا در بحث بودجه و تخصیص اعتبار نگاه ویژه‌ای به دانشگاه پیام نور داشته باشند.

