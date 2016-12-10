زاد و ولد در حاشیه شهرها بیش از مناطق مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رحیمی در همایش بررسی ازدواج کودکان گفت: روند تولید مثل و تولد فرزندان درحاشیه شهرها بسیار بیشتر از مناطق مرکزی است به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در سالهای آینده جوانان ما بیشتر از مناطق حاشیه‌ای باشند.

وی در خصوص برگزاری سمینار ازدواج کودک در ایران، توسط این سازمان مردم نهاد عنوان کرد: ما قصد سیاه نمایی و خودنمایی نداریم اما مسئله ازدواج کودک موضوع بسیار مهمی است و جمعیت امام علی به دلیل آنکه با بسیاری کودکان درگیر در چرخه فقر ارتباط دارد، می‌بیند که این موضوع بسیاری از آنها از جمله دختران را وارد مسائل پرخطری می‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از این کودکان می‌سوزند زیرا برای آنها که در سن کودکی مجبور به ازدواج می شوند نمی‌توان از کلمه ازدواج استفاده کرد زیرا این کودکان در واقع معامله می‌شوند؛ برای مثال خانواده برای تهیه خانه، دختر 12 ساله خود را به عقد مردی 30 ساله در می آورد.

رحیمی اضافه کرد: در خانواده‌ای در حاشیه کلان شهرها وقتی دختر و پسری نوجوان که خود کودک کار بوده‌اند صاحب فرزندی می‌شوند، از این فرزندآوری جز اینکه کودک خود را سر کار بفرستند، هدفی دیگر ندارند.

وی همچنین در خصوص بررسی علل و پیامدهای ازدواج کودک توسط این سازمان مردم نهاد اعلام کرد: مسئله ازدواج کودک در کشورهای مختلف وجود دارد اما حتی در کشورهایی که از نظر ما عقب مانده هستند نیز راه حل‌هایی لحاظ شده این در حالی است که در ایران هیچ راهکاری پیش‌بینی نشده که امیدواریم که در این سمینار بتوانیم واقعیت‌ها را به گوش تصمیم گیران و مسئولان این حوزه برسانیم.