بحران ریزگردها و فرونشست زمین ۲ معضل اساسی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در آیین افتتاحیه دومین رویداد جامع مدیریت بحران که امروز در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد با تشکر از عوامل اجرایی که در برگزاری نمایشگاه مدیریت بحران تلاش داستند اظهار کرد: کشور ایران را علاوه بر حوادث عمده‌ ای که همه با آن آشنا هستند ۲ حادثه عمده کشور ما را در نودیده است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه ریزگردها یکی از بحران های اصلی کشور است گفت: ۸۰ درصد این مشکل منشا خارجی دارد و متاسفانه کشورهای همجوار یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند برای برطرف کردن این مشکل اقدام لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد مشکل ریزگردها مربوط به کشور ایران است بیان کرد: که برای برطرف شدن این مشکل، اقدامات گسترده ای انجام شده است ولی به دلیل گستردگی امور کار به سختی پیش می‌رود همچنین کمبود منابع مالی دولت نیز مزید بر علت است.

نجار با بیان این که دومین بحران عمده کشور فرونشست زمین است، گفت: به دلیل برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی متاسفانه فرونشست زمین یک معضل اساسی در کشور است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به این که کشور بسیار حادثه خیز است گفت: پس از حادثه تاسف بار زلزله بم و رهنمودهای مقام معظم رهبری قانون مدیریت بحران کشور شکل گرفت و خوشبختانه حساسیت های لازم را بین همه مسئولان ایجاد کرد و اکنون نماینده‌های مجلس به دنبال ارتقای قانون جامع مدیریت بحران هستند.

وی با اشاره به اینکه آموزش یکی از اصلی ترین بحث‌ها در مدیریت بحران است عنوان کرد: آموزش در سطح مدیران اجرایی تحت عنوان غدیر برگزار شد که در استان سمنان موفقیت آمیز بوده است.