سفیر ایران در پاکستان خواستار امضای توافقنامه تجارت آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «مهدی هنر دوست» سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد در جمع تجار پاکستانی در محل اتاق تجارت و صنعت پاکستان در پایتخت این کشور خواستار به امضا رسیدن هر چه زودتر توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان شد.

وی در ادامه افزود: سطح مبادلات تجاری ایران با ترکیه سالانه ۲۰ میلیارد و با چین ۵۰ میلیارد دلار است. پس از امضای توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان امید می رود سطح مبادلات تجاری بین دو کشور از یک میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار افزایش یابد.

هنر دوست در ادامه تصریح کرده است: یک شرکت ایرانی برای تامین برق مورد نیاز پاکستان از طریق بندر «گوادر» پیشنهادی ارایه کرده است اما تاکنون از طرف پاکستان جواب مثبتی به این پیشنهاد داده نشده است.

وی در ادامه اظهار داشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد آماده هر گونه همکاری جهت افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور است.