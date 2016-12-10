آسفالت معابر فرعی شادگان در حال انجام است

حسن مزبانی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت در نقاط مختلف سطح شهر توسط شهرداری خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای بهسازی و حذف ناهمواریهای معابر و بهبود سیما و منظر شهری و تسهیل در تردد شهروندان و وسایل نقلیه است.

وی افزود: آسفالت ریزی معابر و خیابانهای سطح شهر شادگان یکی از مهمترین اولویت کاری شهرداری در سال جاری خواهد بود.

شهردار شادگان ضمن اشاره به برنامه ریزی های شهرداری برای آسفالت ریزی معابر سطح شهر شادگان گفت: بسیاری از معابر سطح شهر شادگان فاقد آسفالت بوده که با تعامل و همکاری شورای اسلامی شهر خوشبختانه در حال آسفالت ریزی این معابر هستیم.

وی یادآور شد: به طور یقین کمبودها و نواقصی نیز وجود دارد که بنا و عزم ما بر رفع و بهبود نارسایی ها استوار است و قطعا در حد توان و اختیارات موجود، نهایت تلاش خود را برای تامین رضایتمندی شهروندان این شهر به کار خواهیم گرفت.

مزبانی پور در پایان با قدردانی از تلاش های همه عوامل و پرسنل و کارگران شهرداری عنوان کرد: امسال نیز مجموعه این شهرداری با تمام همت و تلاش خود برای عمران و آبادانی شهر تلاش خواهند کرد.