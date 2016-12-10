به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا رستمی در جمع فعالان سازمان های مردم نهاد جوانان و نخبگان جوان بوشهری با اشاره به روزهای شروع دولت یازدهم و شروع کار با جوانان، گفت: این یک واقعیت است که وقتی دولت کار خود را آغاز کرد واقعاً چنین فضایی اصلاً وجود نداشت و به سختی حرفها گفته میشد و این باعث افتخار است برای دولت یازدهم که چنین فضای امن و آرامی اکنون فراهم شده است.



رستمی با اشاره به فرآیند شکل گیری و گسترش سمن ها در دولت یازدهم گفت: جوانا سرمایه ملی و هسته مرکزی گفتمان دولت تدبیر و امید دانسته شده است. به دنبال آن سیاست افزایش مشارکت اجتماعی و سپس مشارکت نهادمند اجتماعی برنامه محوری در وزارت ورزش و جوانان مدنظر قرار گرفته و دنبال می شود.

وی با تاکید بر اینکه، مشارکت اجتماعی با مشارکت حقوقی متفاوت است، گفت: هر چند که آسیبهای بسیار زیادی به سرمایه های اجتماعی در کشور ما متاسفانه وارد شده است، اما مشارکت نهادمند اجتماعی به عنوان برنامه محوری اکنون انتخاب و در حال اجراست.

رستمی با کافی ندانستن افزایش تعداد سمنها، گفت: قطعاً افزایش کمی نمیتواند کافی باشد، اما بعد از افزایش این مشارکت کمی به سمت توانمندسازی و کیفی سازی فعالیت سمنها حرکت می کنیم.

وی در ادامه افزود: افزایش کمی سمن ها امروز بعد از سه سال به ۱۵۰۰ سمن جوانان فعال در کشور رسیده است و تا پایان دولت یازدهم تا ۲۵۰۰ سمن فعالیت رسمی آن را خواهیم رساند.

معاون ساماندهی امور جوانان همچنین افزود: برای توانمندسازی نیز اولین اقدام برگزاری دوره های آموزشیِ دانشی و مهارتی بود که تقریباً در تمامی استانها به کرات این دوره ها برگزار شده و خدمت دوستان سمن ها رسیده ایم و این دورهها همچنان هم ادامه خواهد داشت، چرا که ضرورت دارد، دوره های آموزش عمومی به دوره های آموزش تخصصی حوزه فعالیت سمنها هم برسد.

رستمی دومین اقدام پس از افزایش کمی را، کیفی سازی حمایت از طرحهای سمن های جوانان دانست و گفت: برای کیفیت سازی، اجرایی کردن و حمایت از طرحها کمیته داوری در استانها تشکیل شد که این کمیته داوری با عضویت رسمی همکاران ما در اداره کل ورزش و جوانان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اعضای سمن ها به نمایندگانی از خود سمن ها شکل گرفته است.

وی با ذکر این موضوع که تمامی طرحهای قابل اجرا و تصویب شده ی که توسط سمنها ارائه میشود تا سقف ۷ میلیون تومان در سطح استان حمایت میشود، گفت: در این دولت تمامی حمایت ها این تفاوت و تمایز را دارد که سمن های جوانان را با نگاه سیاسی و ابزار انتخاباتی به آن نگاه نکرد که در یک فاصله یک باره یکدفعه ۲ میلیارد تومان بی حساب و کتاب در اختیار سمن ها قرار بدهند فقط به خاطر ایام انتخابات، و خوشبختانه تمامی حمایت هایی که انجام شده متناسب با طرح ارائه شده بوده و تمامی اینها هم در سایت وزارت ورزش و جوانان به طور شفاف وجود دارد. چه حمایت هایی، از چه سمنی و تا چه حدی اتفاق افتاده است.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه مرحله بعد از توانمندسازی، حمایت از شکل گیری شبکه های تخصصی سمن هاست، گفت: این شکل گیری برای ۱۰ شبکه تخصصی آماده شده است و انشاءالله از ماه آینده شبکه های تخصصی هم کار خودشان را شروع خواهند کرد.

وی انتخابات سمنهای جوانان استان و تشکیلِ مجامع استانی سمنها را مرحله دیگری از کیفیسازی و توانمندسازی برشمرد و گفت: که هفته آینده ابلاغیه انتخابات مجامع استانی به استانها خواهد آمد و مجامع استانی از طریق انتخابات تشکیل خواهد شد، که این مرحله نهایی تشکیل مجمع ملی جوانان

است که مجمع ملی جوانان محصولِ انتخابات مجامع استانی خواهد بود که ما امیدواریم تا بهمن ماه مجمع ملی جوانان شکل بگیرد که مجمع ملی جوانان پایه اصلی شکل گیری مجلس جوانان برای سال آینده خواهد بود.

رستمی ضمن تقدیر از تلاش ها و اقدامات ویژه دکتر سلطانی فر در جهت تشکیل خانه جوانان در هر استان و ارتقای بودجه حوزه جوانان، گفت: ما با این معظل واقعآً مواجه بوده و هستیم که سمنهای جوانان جایی برای تمرکز و برای رد و بدل کردن فعالیتها و تبادل اطلاعات و ارتباطات خودشان نداشتند و این امکان اکنون در حال فراهم شدن است، هم در بودجه عمرانی و هم در بودجه های جاری که امیدوارم با تحقق آن تمامی استان ها به زودی از خانه جوانان برخودار شوند.

در پایان محمد رضا رستمی با تاکید بر اینکه تمامی استانها و شهرستانها میبایست ۳ عضو از سازمان های مردم نهاد جوانان را در ستادهای استانی و ستادهای شهرستانی داشته باشند، گفت: در جهت این حضور و توانمند سازی و ارتقای اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان، عضویت ٣ عضو سمن های جوانان در ستادهای ساماندهی امور جوانان شهرستانی، استانی و ملی تصویب شده است.