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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۸

بشار اسد:

دشمنان در برهم زدن ساختار اجتماعی سوریه شکست خوردند

دشمنان در برهم زدن ساختار اجتماعی سوریه شکست خوردند

بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با شرکت کنندگان در نشست دفتر اتحادیه وکلای عربی، با اشاره به تلاش دشمنان برای هدف قرار دادن ساختار اجتماعی کشورش، از شکست آنها در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد در دیدار با شرکت کنندگان در نشست دفتر اتحادیه وکلای عربی با اشاره به نقش مهم اتحادیه ها و سندیکاها در آگاه سازی مردم نسبت به رویدادهای منطقه تاکید کرد: این سازمانها نباید منتظر دولتها باشند و باید نقش اساسی و حیاتی در آگاه سازی مردم ایفا کنند و مردم از حقایق مطلع سازند. اتحادیه وکلای نقش مهمی دارند زیرا شامل فرهیختگان هستند و در مقابله با طرح های غربی که ساختار اجتماعی عربی را نشانه گرفته است،نقش مهمی ایفا می کنند.

وی افزود: نبردی که ملت سوریه انجام می دهد در واقع نبردی ملی است زیرا یکی از اهداف این جنگ ضربه زدن به ساختار اجتماعی قوی جامعه سوریه است و دشمنان سوریه در تحقق آن شکست خوردند زیرا ملت سوریه موفق به حفظ وحدت و بافت اجتماعی خود تا حد زیادی شد و بیش از قبل منسجم عمل کرد و این نقطه قوت سوریه است.

از سوی دیگر اعضای هیئت دیدار کننده نیز اعلام کردند که مرحله ای که منطقه در آن به سر می برد، مرحله درگیری تفکر  و مقابله با تفکر تاریکی است که جوامع عربی را نشانه رفته است. باید با طرحهای تجزیه طلبانه و تشتت جهان عرب بر اساس فرقه ای و نژادی مقابله شود.

اعضای این هیئت بیان کردند که به موازات نبرد در جبهه های سیاسی و نظامی باید در جبهه حقوقی نیز در دادگاه بین المللی تحرک صورت گیرد و ضد جنایتکاران و حامیان تروریسم دادخواست و اقامه دعوا شود. اتحادیه وکلا باید نقش موازی با دولت و ارتش سوریه ایفا کند.

هیئت حقوقی دیدار کننده با بشار اسد بر حمایت از ملت سوریه تاکید کردند.

کد مطلب 3846432

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