به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی عصر شنبه در آئین بزرگداشت روز دانشجو در بین دانشجویان دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی اظهار داشت: هر کشوری که برای علم و دانشمندان احترام قائل شود، پیشرفت و ترقی می‌کند.

وی افزود: ۱۱ رشته تحصیلی در دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی در مقطع کارشناسی و یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد به دانشجویان ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه سیدجمال عنوان کرد: در تلاشیم برای سال تحصیلی آینده تعداد رشته‌ها را به ۲۰ رشته افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید چون نورافکن همه فضای کشور را به دست بگیرند، راه درست را فریاد زده و در زیر چتر اسلام و قرآن کشور را حمایت کنند، به موفقیت‌های کشور در زمینه‌ سلول‌های بنیادین، علم و فضا، مباحث هسته‌ای، پزشکی، نظامی و راهبردهای منطقه‌ای و استراتژیک علمی و منطقه‌ای اشاره و عنوان کرد: کشور ایران به واسطه دانشجویان، نخبگان و دانشمندان ایرانی و دانشگاه‌ها در تمام جهان صاحب نام است.

امام جمعه شهرستان اسدآباد نیز گفت: دانشجویان باید با نبوغ، اختراع، تولید علم و پژوهش نام اسلام را گسترش دهند.

حجت‌الاسلام سید موسی حسینی‌مجد افزود: تقویت ایمان، شناخت گناهان و عمل به فرایض دینی از مهمترین عوامل اعتلای معنوی و روحی جوانان است.

وی تاکید کرد: علم بی‌تعهد و بدون تربیت اسلامی و تهذیب نفس نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه برای بشریت و انسان خطرآفرین است.

