به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد رضوی با اشاره به برگزاری شصت و ششمین ستادملی ساماندهی امور جوانان روز سه شنبه ۲۳ آذرماه گفت: این جلسه به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.



وی در ادامه گفت: در شصت و ششمین ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گزارش عملکر حوزه جوانان در استان خراسان شمالی توسط استاندار محترم خراسان شمالی مطرح خواهد شد.

مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان افزود: سپس فاز اول بررسی شاخص های بین المللی توسعه جوانان و مقایسه آن با کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله نظام بررسی خواهد شد. این شاخص های بین المللی برای اولین بار است که در کشور مورد بررسی قرار می گیرد و با تبدیل آن به مدلهای بومی شاخصی برای مقایسه استانهای کشور در حوزه جوانان را ارائه خواهد نمود و برای مورد استفاده قرار دادن یا اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط دستگاه ها انجام شود مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

رضوی تاکید کرد: در ادامه گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانکهای عامل در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج به زوجهای جوان و مقایسه آن با سال ۹۴ ارائه خواهد شد.

وی گفت: در ادامه گزارشی نظر سنجی صورت گرفته در مسائل اجتماعی توسط جهاد دانشگاهی ارائه میشود.