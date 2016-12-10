شرور فراری در رودبارجنوب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ نادعلی قزلباش گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه شرور و قاچاقچی مسلح و فراری که بعد از درگیری مسلحانه با مأموران انتظامی شهرستان میناب تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب و پلیس استان هرمزگان بوده وارد حوزه استحفاظی شهرستان رودبارجنوب شده، پلیس این شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و آگاهی رودبارجنوب، با انجام یکسری کار اطلاعاتی و تحقیقات گسترده میدانی، مخفیگاه وی را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی از وضعیت مخفیگاه و پوشش راه های احتمالی فرار این متهم در نهایت نامبرده را در پی یک عملیات مقتدرانه و منسجم پلیسی دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ قزلباش تصریح کرد: این متهم سابقه دار و فراری به علت سوابق کیفری از قبیل قاچاق مسلحانه ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر، درگیری مسلحانه با پلیس و مجروح ساختن یک نفر از پرسنل وظیفه شهرستان میناب و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان تحت تعقیب بود.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب در پایان ضمن تقدیر از همراهی خوب مردمی در دستگیری این شرور تصریح کرد: نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی و حضور محسوس و نامحسوس در تمام نقاط اجازه نخواهد داد افراد سودجو و فرصت طلب به اهداف پلید خود دست یابند.